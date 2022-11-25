الامارات | ناصر الشمراني: خطة رونار فاجأت الجميع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر هداف الدوري السعودي خمس مرات ناصر الشمراني عن دهشته ازاء جرأة المدرب الفرنسي هيرفيه رونار خلال الفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1 الثلاثاء في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، وينظر بعين الأهمية إلى ضرورة حصد "الأخضر" للنقاط الثلاث في مواجهة بولندا غدا.

وكانت السعودية حققت واحدة من أكبر المفاجآت بتاريخ المونديال، بفوزها على أرجنتين ليونيل ميسي 2-1 في استاد لوسيل، وبحال فوزها على بولندا ونجمها روبرت ليفاندوفسكي، التواق لتسجيل هدفه الأول في المونديال، على استاد المدينة التعليمية، ستضمن حسابياً التأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخها بعد 1994.

وعوّض "الصقور الخضر" تخلفهم بهدف مبكر لليونيل ميسي من ركلة جزاء، وسجلوا ثنائية مطلع الشوط الثانية في غضون خمس دقائق عبر صالح الشهري وسالم الدوسري. وتوقف "الزلزال"، كما كانت تلقبه الجماهير، بإسهاب للحديث عن دور رونار "صحيحٌ أن المدرب يرسم الأدوار الفنية ويضع الخطط، وهو ما أجاد به رونار، لكن الجانب النفسي كان الأهم. عرف كيف يُخرج من اللاعبين كل ما لديهم من طاقة".

تكتيكياً، رأى الشمراني (39 عاماً) أن براعة المدرب تجلّت عند نجاحه بإدارته منظومة الفريق رغم خروج قائد المنتخب سلمان الفرج، مصاباً في نهاية الشوط الأول، ثم الظهير الأيسر ياسر الشهراني مع نهاية المباراة "لم نر أن الفريق تأثر، بل على العكس، كان لتعليمات رونار مفعول السحر على اللاعبين".

وعن الجرأة التي تميز بها المدرّب، أكد الشمراني (19 هدفاً في 78 مباراة دولية) أن "رونار فاجأنا وفاجأ الجميع على مستوى العالم في خطة اللعب".

أضاف "يستحق النقاط الثلاث بجدارة. لا يوجد مدرب يغامر ويلعب بطريقة خط واحد. لم نر مثل هذه الخطة منذ الثمانينيات"، علماً أن المنتخب السعودي نجح بايقاع لاعبي الأرجنتين في فخ التسلل باستمرار خلال المواجهة الجماهيرية.

ورأى أفضل لاعب في آسيا 2014، والذي مرّ في مسيرته على أقوى الأندية السعودية، من الشباب إلى الاتحاد مروراً بالهلال، أن المنتخب يسير وفق سياسة "خطوة خطوة"، ويفكر بكل مباراة على حدة حتى تحقيق الهدف بالتأهل إلى دور الـ16. وفي رد على سؤال حول سر التفوق على الأرجنتين، اعتبر الشمراني، هداف الدوري السعودي خمس مرات سابقاً، أن أبرز عوامل النجاح في المباراة تبلورت في "الروح والعزيمة واللعب بمنظومة عمل جماعية متماسكة، ما أدى إلى تجسير الفوارق".