كارلوس كيروش يصطدم مع صحفية إنجليزية بسبب سؤال عن مظاهرت إيران

الشارقة - اميمة ياسر -

تصادم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب إيران، مع أحد الصحفيين المتواجدين في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ويلز، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

وكانت مراسلة قناة "بي بي سي" البريطانية قد وجهت سؤالاً للمهاجم مهدي تريمي عن الاحتجاجات القائمة في إيران الآن، وهو السؤال الذي رفض اللاعب الإجابة عنها في الوقت الراهن.

وعقب المؤتمر الصحفي، دافع كيروش عن لاعبه، إذ ذهب لمواجهة الصحفية قائلا لها: "أسألك شيئاً واحداً الآن: لماذا لا تسألين المدربين الآخرين عن ثقافات أخرى؟ هذا فقط سيكون عادلا".

وأضاف موجهاً حديثه للصحفية:"لماذا لا تسألي (جاريث) ساوثجيت (مدرب إنجلترا): ما رأيك بموقف إنجلترا والولايات المتحدة حين غادروا أفغانستان وتخلوا عن النساء"؟

وسبق لكارلوس كيروش الصدام مع أحد الصحفيين قبل المباراة الأولى أمام إنجلترا بسبب أحد الأسئلة المشابهة.

حيث قال له: "كم ستدفع لي لأجيب هذا السؤال؟ تحدث مع رئيسك وعد لي بالإجابة. فكر بما حدث في بلادك مع المهاجرين".

وكانت منتخب إيران قد خسر مباراته الاولى في كأس العالم أمام إنجلترا بستة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل منتخبي ويلز والولايات المتحدة الأمريكية بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن تواجه إيران منتخب ويلز في الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة ضمن المجموعة الثانية، فيما تلعب انجلترا اليوم أيضا عند الساعة التاسعة مساء بمواجهة الولايات المتحدة ضمن المجموعة نفسها.