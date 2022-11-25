كأس العالم 2022.. قطر تلتقي السنغال وإنجلترا تواجه أمريكا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تنطلق اليوم الجمعة، الموافق 25 نوفمبر 2022، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

وتقام اليوم 4 مباريات، حيث تلتقي قطر مع السنغال، حيث يسعى المنتخبان لتحقيق الفوز الأول لهما بعد الخسارة في الجولة الأولى من الإكوادور وهولندا على الترتيب.

وفي المجموعة الثانية، يلتقي منتخب إنجلترا مع إمريكا، فيما تواجه إيران منتخب ويلز.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها.

ويلز × إيران

تقام المباراة في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت السعودية

وتنقل على قنوات 1 beIN Sports Max وbeIN 4K HDR وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD

قطر × السنغال

تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية

تذاع عبر قنوات 2 beIN Sports Max وbeIN 4K HDR وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD وبالإضافة إلى قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات.

هولندا × الإكوادور

تنطلق المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية

وتنقل على قنوات 1 beIN Sports Max و beIN 4K HDR وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD

إنجلترا × إمريكا

تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية

وتنقل علي قنوات 1 beIN Sports Max و2 beIN Sports Max وbeIN 4K HDR وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD