شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف التدريبات..وكولر يحاضر اللاعبين استعداداً للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر.

وعاد الفريق لاستئناف التدريبات بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس الخميس وفقا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني ، وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مطولة للاعبين قبل انطلاق المران؛ لمناقشة العديد من الجوانب الخططية استعدادا للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب مساء الأحد المقبل على ملعب الأهلي و السلام في إطار منافسات بطولة الكأس.

وكان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء