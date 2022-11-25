شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات دور الثمانية لكأس مصر تنطلق غداً بمواجهة الزمالك والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً السبت منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021-2022، حيث تتبقى 3 مباريات وهى الأهلى ضد المقاولون العرب، بينما يلعب البنك الأهلى أمام بيراميدز، والزمالك حامل اللقب مع المصرى البورسعيدى.

وأصبح سموحة أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

موعد مباراة الزمالك والمصرى بكأس مصر موعد مباراة الزمالك والمصرى بكأس مصر يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر فى الخامسة مساء غداً السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية. موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى كأس مصر يستعد فريق الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة مساء الأحد 27 نوفمبر باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر. موعد مباراة البنك الاهلى وبيراميدز فى كأس مصر موعد مباراة البنك الاهلى وبيراميدز فى كأس مصر يستعد فريق بيراميدز لمواجهة البنك الأهلى فى الخامسة مساء الاحد 27 نوفمبر على ستاد القاهرة الدولى فى دور الثمانية لكأس مصر . أطراف الدور نصف النهائى لكأس مصر أطراف الدور نصف النهائى لكأس مصر

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائى لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلى.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي والمقاولون للدور قبل النهائى لمواجهة سموحة.

الزمالك بطل النسخة الاخيرة من كأس مصر

وكان الزمالك توج بالنسخة الأخيرة لكأس مصر بالفوز على غريمه التقليدي الأهلي (2-1) في المباراة النهائية، التى أقيمت يوم 21 يوليو الماضي.