إنبى يعلن جاهزية أوفا وتراورى وكابو لمواجهة البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى إنبى جاهزية ثلاثى الفريق البترولى البوركينابى إيريك تراوراى والتونسى رفيق كابو وأحمد أمين "أوفا" استعداداً لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها 30 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكشف محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن تراورى تعافى من إصابة العضلة الخلفية وشارك في التدريبات الجماعية ونفس الحال لـ كابو الذى كان يعانى من شد خفيف في العضلة الأمامية، بينما أنهى أوفا برنامجه التأهيلى الذى خُصص له من بداية الموسم وبات جاهزاً لموقعة البنك الأهلى.

في سياق متصل يفتقد الجهاز الفني للفريق خدمات لاعبه إبراهيم جلال أمام البنك الأهلى، فى المباراة المقرر لها 30 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإصابة.

وأثبتت الأشعة التى أجراها إبراهيم جلال إصابته بمزق فى العضلة الخلفية، وحدد الجهاز الطبى للفريق البترولى مدة غياب اللاعب بأنها لن تقل عن شهر حتى يكون جاهزاً لخوض التدريبات الجماعية، وبالتالي لن يكون قادرا على اللحاق بمباراة البنك الأهلى.

ويجهز أحمد كشرى، اللاعبين المصابين خلال الفترة الحالية من أجل الاعتماد عليهم خصوصاً أن الفريق البترولى بدأ الموسم بمجموعة من اللاعبين غير الجاهزين مثل عماد ميهوب وأحمد أمين أوفا وكريم الطيب وإبراهيم جلال.

وحرص كشرى على متابعة حالة اللاعبين المصابين مع الجهاز الطبى للاطمئنان على آخر تطورات حالتهم ومدى إمكانية عودتهم قبل أول مباراة بعد نهاية التوقف الدولى المقرر لها 30 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة.