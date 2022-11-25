شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجندى لاعب سلة الأهلى: حققنا بطولة غالية.. وهدفنا كل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عمرو الجندى، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادى الأهلى، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دورى المرتبط على حساب نادى الاتحاد السكندرى.

وأوضح عمرو الجندى، عبر الموقع الرسمى للنادى الأهلى، قائلا "حققنا بطولة غالية ومهمة بالنسبة لنا، وكنا ننتظر بفارغ الصبر التتويج باللقب لمصالحة الجماهير".

وأضاف أن الفريق يستهدف الفوز بكل البطولات فى الموسم الجارى، خاصة بعد المشاركة المرتقبة فى بطولة أفريقيا.

ونجح فريق رجال سلة الأهلى فى التتويج باللقب بعد الفوز على الاتحاد فى لقاء الإياب بنتيجة 64-59، بعد أن كان قد خسر لقاء الذهاب بنتيجة 76-88، بينما حقق فريق مرتبط 16 سنة بالأهلى الفوز على الاتحاد ذهابًا بنتيجة 81-65 وإيابًا بنتيجة 70-62.‏