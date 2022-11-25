شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستضيف مشجعاً من ذوى الهمم على هامش التدريبات.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، على تحقيق رغبة أحد المشجعين من ذوى الهمم، وقام بدعوته لحضور تدريبات الفريق، استعداداً للمباراة المقبلة أمام الداخلية، وتواجد المشجع الصغير برفقة والده فى تدريبات فيوتشر، حيث قام على ماهر واللاعبون بالتقاط الصور التذكارية معه.

وكان ذلك المشجع قد ظهر فى مباراة فيوتشر وأسوان الأخيرة بالدورى، والتى انتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف، حيث قام على ماهر بمنحه قميص الفريق والتقط معه صوراً تذكارية.



علي ماهر ومشجع ذوي الهمم

من ناحية أخرى رفض على ماهر منح لاعبى فيوتشر راحة بعد الفوز على أسوان، واستكمل الفريق تدريباته أمس الخميس، حيث خاض مباراة ودية مع فريق العين السعودى خلال تواجدهم بالقاهرة .

وانتهت المباراة بفوز فيوتشر برباعية مقابل هدف وسجل أهداف فيوتشر كل من ( أيمن الصفاقسي ، بيلو ، عمر السعيد، علي زعزع ).

ويستعد فيوتشر لمواجهة نظيره الداخلية فى اللقاء الذى يجمع الفريقين فى الأول من ديسمبر المقبل ضمن منافسات الدورى العام، وكان فيوتشر قد تقدم إلى المركز الرابع في جدول الدوري بعد الفوز مؤخراً على أسوان، حيث استهل فيوتشر مشواره في الدوري بالفوز على حرس الحدود 2/0، ثم التعادل مع المقاولون العرب سلبياً، وأخيراً الفوز على أسوان 2/1.