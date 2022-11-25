شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022 بقطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنطلق اليوم مباراة هولندا ضد الإكوادور بـ كأس العالم قطر 2022 وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ مونديال 2022.

ويأتي موعد مباراة هولندا ضد الإكوادور بـ كأس العالم 2022 بمختلف الدول، كالتالي:

موعد مباراة هولندا ضد الإكوادور بتوقيت تونس: الساعة 5 مساءً.

موعد مباراة هولندا ضد الإكوادور بتوقيت الجزائر: الساعة 5 مساءً.

موعد مباراة هولندا ضد الإكوادور بتوقيت المغرب: الساعة 5 مساءً.

موعد مباراة هولندا ضد الإكوادور بتوقيت مصر: الساعة 6 مساءً.

موعد مباراة هولندا ضد الإكوادور بتوقيت الأردن: الساعة 6 مساءً.

موعد مباراة هولندا ضد الإكوادور بتوقيت السودان: الساعة 6 مساءً.

موعد مباراة هولندا ضد الإكوادور بتوقيت جنوب إفريقيا: الساعة 6 مساءً.

موعد مباراة هولندا ضد الإكوادور بتوقيت البحرين: الساعة 7 مساءً.

موعد مباراة هولندا ضد الإكوادور بتوقيت قطر: الساعة 7 مساءً.

موعد مباراة هولندا ضد الإكوادور بتوقيت السعودية: الساعة 7 مساءً.

موعد مباراة هولندا ضد الإكوادور بتوقيت الإمارات: الساعة 8 مساءً.

ونجح منتخب هولندا في تحقيق الفوز خلال مباراة الجولة الأولى على نظيره السنغالى، بثنائية نظيفة، وبنفس النتيجة تغلب منتخب الإكوادور على منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور في مباراة افتتاح مونديال 2022، ويتصدر منتخب هولندا ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وهو نفس رصيد الإكوادور بنفس فارق الأهداف، فيما يحتل منتخبا قطر والسنغال المركزين الثالث والرابع في المجموعة.

ويبحث منتخب الطواحين الهولندية عن النقاط الكاملة في هذه المباراة القوية من أجل حسم العبور للدور المقبل، ولكن هذا يتطلب منه الاستعداد الأمثل لتحقيق ما يريد، لذا ستكون المواجهة قوية بالنسبة له وعليه الحذر من الخصم، في المقابل يدرك منتخب الإكوادور صعوبة الموقعة، حيث يسعى للظهور بشكل قوي لمواصلة الطريق الصحيح نحو التأهل للدور المقبل بشكل رسمي إذا حقق الانتصار، لذا سيبذل أقصى جهد لنيل مراده.