شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ويلز وإيران في كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنطلق اليوم الجمعة مباراة ويلز ضد إيران بـ كأس العالم قطر 2022، والتي يخوضها المنتخبان بطموحات متباينة.

وتبدأ مباراة ويلز ضد إيران بـ مونديال 2022 اليوم في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

مباراة ويلز اليوم بث مباشر

تذاع فعاليات مباراة ويلز وإيران بـ كأس العالم 2022، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، عبر قناتها المفتوحة bein Sports – قناة بين اسبورت المفتوحة.

وتعتبر مجموعة قنوات بين سبورت هي التي لها حقوق النقل الحصري لجميع مباريات وفاعليات مونديال 2022 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لـ مباراة ويلز وإيران كأس العالم 2022

مباراة ويلز اليوم

القمر: نايل سات

- تردد القناة: 11054- 12604

- معدل الاستقطاب: أفقي (H).

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

- 7 درجات غرب

القمر: عرب سات

- تردد القناة: 12379

- معدل الاستقطاب: أفقي (H).

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

- 30.5 درجة شرق

حكم مباراة ويلز وإيران في كأس العالم

ويدير اللقاء تحكيميا، الجواتيمالي ماريو إسكوبار حكما للساحة، وكاليب ويلز مساعد أول، وخوان كارلوس مورا مساعد ثان، وماجيت نداي حكما رابعا.

بينما سيكون في غرفة الفار كل من، الكندي درو فيشر، ويعاونه فرناندو جيريرو، ونيكولاس تاران، وعدلي زوراك.

وانطلقت بطولة كأس العالم 2022 الأحد 20 نوفمبر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأخيرة، تم توزيعهم على 8 مجموعات بواقع 4 منتخبات ويصعد أول وثاني المجموعة إلى دور الـ16.

مجموعات كأس العالم 2022

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية