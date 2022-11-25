اندبندنت البريطانية: فيفا يرفع الحظر عن شعار المثليين في مونديال قطر

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "اندبندنت" البريطانية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قال إنه "لن يتم إيقاف المشجعين الذين يعرضون ألوان قوس قزح "الداعمة للمثلية" من قبل موظفي الأمن في مونديال قطر.

وذكرت الصحيفة أن الفيفا أبلغ اتحادات كرة القدم بأن شعار "حب واحد one love" الملون بألوان قوس قزح الخاص بالمثلية الجنسية "لن يتم حظره في الملاعب خلال ما تبقى من مونديال قطر 2022".

وأشارت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم تلقى ضمانات من الحكومة القطرية بهذا الخصوص.

وكان عدد من الدول والسياسيين بالإضافة إلى اتحادات رياضية أوروبية، انتقدوا بشدة الحظر، الذي هددت خلاله الفيفا، الدول المنتهكة للحظر بعقوبات رياضية.

وسابقاً، لوّح "الفيفا" بفرض عقوبات صارمة على اللاعبين في حال خرقهم للوائحه، بارتداء الشارة المصممة للتعبير عن التضامن مع الأشخاص المثليين جنسيا، في نهائيات كأس العالم في قطر.