فيديو.. كواليس «الخطاب الحماسي» من رينارد للاعبي المنتخب السعودي قبل مباراة الأرجنتين

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المنتخب السعودي عن كواليس الحديث الحماسي الذي وجهه المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، للاعبي الأخضر السعودي قبيل وأثناء مباراة الأرجنتين.

وكانت السعودية قد حققت فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، في مستهل مشوارها ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً بقطر.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع "تويتر" فيديو للمدرب هيرفي رينارد بعد إعلان التشكيل وخلال محاضرة ما قبل انطلاق المباراة.

وقال رينارد للاعبيه: "يجب أن تروا وجوهكم في غرفة الملابس ويجب أن تنظروا إلى بعضكم البعض وتقول لزميلك بأنني أثق فيك.. يجب أن تعلموا أنكم تستطيعون تحقيق إنجازات تفتخرون بها فيما بعد".

وضرب رينارد مثالا للاعبين وقال: "بعد 20 عامًا، أنتم في كأس العالم، فعليكم أن تبذلوا كل ما لديكم، حتى يراكم في المستقبل أحد الأشخاص في مكان عام أو في الشارع؛ ليخبرك أنك قمت منذ سنوات طويلة بمباراة تاريخية ضد الأرجنتين، وكتبت التاريخ".

وأضاف المدرب الفرنسي في حديثه الحماسي للاعبين: "الحياة في السعودية ستتوقف اليوم، هل تريدون أن تنحني رؤوسكم وأنتم مستسلمين؟ أمامكم مباراة تصنعون فيها التاريخ وإلا سيفوتكم كل شيء، بعد عشرين عاما ستتذكرون هذه المُباراة وأنتم فخورون".

وقبيل بدء اللاعبين عمليات الإحماء، وجه المدرب رسالة للاعبي الأخضر قائلاً: "أريد أن أشكركم لأن والدتي عمرها 80 عاما لم تُشاهد كأس العالم في الملعب من قبل، وهي موجودة في الملعب بسببكم أنتم".

وبعد تقدم المنتخب الأرجنتيني في الشوط الأول، حذر رينارد لاعبيه وحمسهم في نفس الوقت، قائلا: "أنتم تلعبون كرة قدم بشكل صحيح، ولكن تلعبون برعونة كبيرة، لماذا كل هذا الاسترخاء والهدوء، وأنتم متأخرون بهدف مبكر، عليكم أن تطبقوا كرة القدم، والحماس؛ لأنكم في كأس العالم، ولا تلعبون أي لقاء في بطولة عادية".

ووبخ رينارد لاعبيه قائلاً: "هل جئتم لمشاهدة ميسي وتصويره داخل أرضية الملعب دون الضغط عليه في اللقاء وقطع الكرة منه، أم التصوير معه بعد نهاية المباراة، أم جئتم إلى هنا لتشريف بلادكم وإسعاد الشعب السعودي".

ومن المقرر ان تلتقي السعودية، متصدرة المجموعة الثالثة بثلاث نقاط بعد الجولة الأولى من دور المجموعات، مع بولندا يوم غد السبت، قبل أن تختتم مشوارها في دور المجموعات أمام المكسيك، يوم 30 نوفمبر.

يشار إلى أن السعودية لم تنجح في تجاوز دور المجموعات في بطولة كأس العالم منذ صعودها إلى دور الـ 16 في نهائيات 1994 بالولايات المتحدة.