ملحمة سعودية وصاعقة يابانية.. ترتيب مجموعات كأس العالم 2022 بعد نهاية الجولة الأولى

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت مساء أمس، الخميس، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً بقطر.

وأقيمت في الجولة الاولى 16 مباراة، شهدت تسجيل 41 هدفًا، حيث كانت النتيجة التهديفية الاكبر لمباراة إنجلترا وإيران والتي شهدت تسجيل 8 أهداف، وتليها مباراة إسبانيا وكوستاريكا والتي شهدت 7 أهداف.

كما شهدت الجولى الأولى من دور المجموعات مفاجأتين كبيرتين، بتحقيق المنتخب السعودي فوزاً تاريخياً على التانجو الأرجنتيني بهدفين لهدف، بالإضافة إلى فوز الساموراي الياباني على الماكينات الألمانية بذات النتيجة.

ونستعرض لكم ترتيب مجموعات كأس العالم 2022 بعد نهاية الجولة الأولى

ترتيب المجموعة الأولى

هولندا – 3 نقاط

الاكوادور – 3 نقاط

السنغال – 0 نقاط

قطر – 0 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

إنجلترا – 3 نقاط

ويلز – 1 نقاط

الولايات المتحدة الامريكية – 1 نقاط

إيران – 0 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

السعودية – 3 نقاط

بولندا – 1 نقاط

المكسيك – 1 نقاط

الأرجنتين – 0 نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

فرنسا – 3 نقاط

تونس – 1 نقاط

الدنمارك – 1 نقاط

استراليا – 0 نقاط

ترتيب المجموعة الخامسة

إسبانيا – 3 نقاط

اليابان – 3 نقاط

ألمانيا – 0 نقاط

كوستاريكا – 0 نقاط

ترتيب المجموعة السادسة

بلجيكا – 3 نقاط

كرواتيا – 1 نقاط

المغرب – 1 نقاط

كندا – 0 نقاط

ترتيب المجموعة السابعة

البرازيل – 3 نقاط

سويسرا – 3 نقاط

الكاميرون – 0 نقاط

صربيا – 0 نقاط

ترتيب المجموعة الثامنة

البرتغال – 3 نقاط

الأوروجواي – 1 نقاط

كوريا الجنوبية – 1 نقاط

غانا – 0 نقاط