شكرا لقرائتكم خبر عن بن خماسة وأبو بكر الجمل خارج حسابات الإسماعيلى أمام سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدى باز، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، جاهزية جميع اللاعبين وعدم وجود أى إصابات جديدة عقب لقاء فاركو.

وتعادل الدراويش مع الفريق السكندرى بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت مساء الأربعاء لحساب الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وأضاف باز "الجميع جاهز لمباراة سموحة باستثناء اللاعبين الذين لم يسافروا معنا للإسكندرية فيواصلون برنامجهم التأهيلى والعلاجى".

وأكمل طبيب الفريق "بن خماسة وأبو بكر حمزة الجمل فى مرحلة التأهيل ولن يلحقا مواجهة سموحة أيضًا لعدم الجاهزية".

وكان الإسماعيلى قد حصل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة قبل بدء الاستعداد لمواجهة سموحه والمقرر إقامتها يوم 2 ديسمبر المقبل على ملعب الإسماعيلية فى خامس منافسات الدورى العام.