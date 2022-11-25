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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..أشهر كابلز خطفوا الأضواء فى عالم الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمتلك الرياضة المصرية عدد من الكابلز الشهيرة فى عالم الرياضات المختلفة و لكن يبدو ان رياضة الإسكواش لها نصيب الأسد من الثنائيات و لكن يوجد أيضا العديد فى رياضات أخرى و التى جمعهم الصالات .
ومن أبرز ثنائيات الإسكواش كلا من ، على فرج و زوجته نور الطيب و كريم درويش اللاعب السابق و زوجته البطلة إنجى خيرالله و طارق مؤمن و زودته رنيم الوليلى .
كما أن الإسكواش إتحد مع السلاح و ظهرت لنا قصة حب البطل زياد السيسى و زوجته البطلة نوران جوهر فضلا عن ثنائية أخرى جمعت إبراهيم الجمال لاعب السلة فى الأهلى المعتزل حديثا و ميرال عبد القادر لاعب الطائرة فى الأهلى السابقة أيضا .
و يرصد الخليج 365 لقطات لأشهر الكابلرز فى عالم الرياضة بالصور التالية :