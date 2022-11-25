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قصة صور ..أشهر كابلز خطفوا الأضواء فى عالم الرياضة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - تمتلك الرياضة المصرية عدد من الكابلز الشهيرة فى عالم الرياضات المختلفة و لكن يبدو ان الإسكواش لها نصيب الأسد من الثنائيات و لكن يوجد أيضا العديد فى رياضات أخرى و التى جمعهم الصالات .

ومن أبرز ثنائيات الإسكواش كلا من ، على فرج و زوجته نور الطيب و كريم درويش  اللاعب السابق و زوجته البطلة إنجى خيرالله و طارق مؤمن و زودته رنيم الوليلى .

كما أن الإسكواش إتحد مع السلاح و ظهرت لنا قصة حب البطل زياد السيسى و زوجته البطلة نوران جوهر فضلا عن ثنائية أخرى جمعت إبراهيم الجمال لاعب السلة فى الأهلى  المعتزل حديثا و ميرال عبد القادر لاعب الطائرة فى الأهلى السابقة أيضا .

و يرصد الخليج 365 لقطات لأشهر الكابلرز فى عالم الرياضة بالصور التالية :

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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