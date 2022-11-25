شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجمعية العمومية العادية لسموحة لانتخاب رئيس جديد للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة الجمعية العمومية العادية لمناقشة جدول الأعمال، وتم إدراج انتخاب رئيس جديد للنادى من بين 6 مرشحين على مقعد الرئاسة.

وأعلن مسئولو نادى سموحة أسماء المرشحين الذين لهم حق خوض الانتخابات على مقعد رئاسة النادة خلال الجمعية العمومية 6 أسماء وهم: أحمد الصغير ورفعت مرسى ومحمد فرج عامر ومحمد مجاهد وهانى محمد أمين ووليد عرفات. وقرر مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، فى اجتماعه الذى أقيم الجمعة الماضى، أن يكون اليوم الجمعة موعدا لانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد بعد قرار محكمة القضاء الإدارى بإعادة الانتخابات على منصب رئيس النادى.