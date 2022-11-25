شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لتلبية احتياجات كولر في الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل تلبية احتياجات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، بعدما حدد احتياجاته من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، من أجل سد النقص في كل المراكز بصفوف الأهلي، والمساهمة في توفير كل احتياجات الجهاز الفني للفترة المقبلة بناءا على الجلسة التي تمت بين لجنة التخطيط والجهاز الفني خلال الأيام الماضية.

وعقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر لمعرفة طلباته الفنية خلال الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل العمل على الانتهاء منها في أقرب وقت وتوفير احتياجات الجهاز الفني كاملة، لاسيما أن عامل الوقت لم يسعف إدارة التعاقدات في تلبية كل احتياجات كولر الفنية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتحاول حسمها قبل فتح باب القيد الشتوي.

وتعاقد الأهلي مع ثلاثة صفقات فقط خلال الميركاتو الصيفي الأخير وهم البرازيلي برونو سافيو وشادي حسين ومصطفى سعد.