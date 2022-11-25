شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين نيمار وجابر للمشاركة في وسط الزمالك أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني للزمالك بين الثنائى سيد نيمار وعمر جابر من أجل اختيار أحدهما للمشاركة في منطقة وسط الملعب في اللقاء المقبل أمام المصرى البورسعيدى في دور الثمانية لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها السبت المقبل بإستاد برج العرب .

وتألق سيد نيمار مع الزمالك خلال الموسم المنقضى وكان أحد الأسباب الرئيسية في حصول الفريق على بطولتى الدورى والكأس ، قبل أن يتعاقد الفريق مع عمر جابر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من بيراميدز الذى شارك مع الفريق بشكل أساسى في عدد من المباريات وهو ما جعل الأول حبيسا لدكة البدلاء

من ناحية أخرى وضع الجهاز الفنى للزمالك برنامج تأهيلى خاص للثنائى إبراهيما نداي ومحمد عبد الغني على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التى أقيمت أمس الخميس، والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويؤدي الثنائي تدريبات خاصة تحت قيادة الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل كمرحلة أخيرة التأهيلي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابات المختلفة ويعاني نداي من إصابة بشد في العضلة الخلفية، فيما يعاني عبد الغني من الإصابة في العضلة الأمامية.