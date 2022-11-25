شكرا لقرائتكم خبر عن موعد بطولة مستر أولمبيا بمشاركة بيج رامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك عدد كبير من اللاعبين المصريين فى منافسات بطولة مستر أولمبيا والتى تقام بالولايات المتحدة خلال الشهر المقبل ، ومن المقرر ان تقام البطولة فى الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر القادم لاختيار مستر أولمبيا لهذا العام.

ومن أبرز اللاعبين المصريين المتأهلين لمستر أولمبيا كلا من بيج رامى ، محمد شعبان، حسن مصطفى، احمد الحلواني ومحمد العظيم وأحمد شكرى.

يذكر أن بيج رامى توج ببطولة مستر أولمبيا عامين على التوالى 2020، 2021 .