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موعد بطولة مستر أولمبيا بمشاركة بيج رامى

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القاهرة - سامية سيد - يشارك عدد كبير من اللاعبين المصريين فى منافسات بطولة مستر أولمبيا والتى تقام بالولايات المتحدة خلال الشهر المقبل ، ومن المقرر ان تقام البطولة فى الفترة من  15 إلى 18 ديسمبر القادم لاختيار مستر أولمبيا لهذا العام. 

 

ومن أبرز اللاعبين المصريين المتأهلين لمستر أولمبيا كلا من بيج رامى ، محمد شعبان،  حسن مصطفى،   احمد الحلواني ومحمد العظيم وأحمد شكرى.

 

يذكر أن بيج رامى توج ببطولة مستر أولمبيا عامين على التوالى 2020، 2021 .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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