شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يدخل معسكراً مفتوحاً اليوم.. تعرّف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم الجمعة المعسكر التدريبي المفتوح لمنتخب مصر لكرة الصالات، والذى يستمر لمدة 4 أيام، لمتابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين، والاطمئنان على مستواهم بعد ضم عناصر جديدة لصفوف المنتخب.

ويعمل هشام صالح المدير الفني لمنتخب الصالات وجهازه المعاون، الذي يضم المدرب العام نادر رشاد ومدرب حراس المرمى أيمن عبدالرحمن على تجهيز برنامج خاص للمعسكر الحالي.

واختار الجهاز الفني قائمة تضم كلًا من محمد سعيد، محمود فتحي، محمد جمال حداد، أحمد مصطفى فرج، محمد فتحي، كريم التاح، أحمد حسين، سمير عصام، إبراهيم السيد، محمد أحمد سلمان، بلال السيد، محمد طلعت، جمال عبد الناصر، محمد حامد، عبد الرحمن سيد، أحمد فكرى صالح، محمد جميل ومحمد هاني مغربي.