شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلى مع الأوليمبى وسموحة يواجه الزمالك فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الجمعة فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الأوليمبى فى إطار مؤجلات دورى المحترفين للموسم المحلى 2022/2023 .

كما تقام أيضا اليوم مواجهة سموحة مع الزمالك والمؤجلة من الجولة الأولى بالدورى هذا الموسم.

أعلن مسئولو إتحاد كرة اليد عن إقامة لقاء الأهلى والزمالك المؤجل من الجولة الثالثة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022 / 2023، يوم 5 ديسمبر الجارى فى تمام الثامنة مساءا على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستأنف دورى رجال كرة اليد للمحترفين مجددا يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهات بين كلا من ، البنك الأهلى مع هليوبوليس و جزيرة الورد مع القناة و الطيران مع طلائع الجيش و الزهور مع هليوليدو و الزمالك مع الشمس والجزيرة مع العبور و الأهلى مع سبورتنج و المعادى مع دلفى و الأوليمبى مع سموحة .