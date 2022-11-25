شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..10 مباريات في ختام الجولة الـ7 لدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم مباريات الجولة السابعة بدورى القسم الثانى بإقامة مباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية القاهرة والقناة بالإضافة لمباراتين في المجموعة الأولى التي تضم أندية الصعيد .

المجموعة الثانية

ففي المجموعة الثانية تقام مباريات غاية في القوة والندية حيث يستضيف الترسانة على ملعبه بميت عقبة نظيره كهرباء الإسماعيلية في لقاء يبحث فيه أبناء ميت عقبة عن العودة للإنتصارات من جديد بعد التعادل الأخير خارج الملعب أمام إيسترن كومبانى وتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب ، بينما يسعى المنافس إلى الخروج بنتيجة إيجابية بعد التعادل الأخير على ملعبه أمام الإعلاميين بهدف لمثله .

في الوقت نفسه يستضيف القناة المتصدر برصيد 18 نقطة نظيره إيسترن كومبانى في مواجهة صعبة لأصحاب الأرض الراغبين في مواصلة الإنتصارات وعدم فقدان أي نقطة للإبتعاد أكثر بالمركز الأول وتأكيد الصدارة ، بينما يحاول أبناء هشام زكريا إلى خطف الثلاث نقاط من أجل الإبتعاد أكثر عن منطقة الهبوط .

بينما تأتى باقى المباريات على النحو التالى :-

السكة الحديد – وادى دجلة

الإعلاميين – المصرية للإتصالات

النصر – منتخب السويس

الإنتاج الحربى – العبور

زد أف سى – بتروجت

بورتو السويس – مستقبل سبورت

وفى المجموعة تختتم مباريات الجولة بإقامة مباراتى المنيا والنصر للتعدين ، وديروط وملوى