شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحفز عمار حمدي بالأهلي بعد انتظامه في التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تحفيز عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأحمر، بعد عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعي عقب إنهاء برنامجه التأهيلي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة والتي تعرض لها في منتصف الموسم الماضي.

ويشارك عمار حمدي في مران فريقه الجماعي بشكل تدريجي وفقا للبرنامج المعد من قبل الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة، لفترة محددة قبل الانتظام في المران الجماعي بشكل كامل عقب الاطمئنان على حالة اللاعب واستجابته لخوض التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بدون أي شكوى من آلام في الركبة.

يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره المقاولون العرب فى الخامسة مساء الأحد المقبل على استاد الأهلى والسلام فى ربع نهائى النسخة الماضية من كأس مصر.

ويواصل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمواجهة المقاولون، ويرغب الجهاز الفنى فى مواصلة الانتصارات خلال هذه المباراة بعدما حقق 6 انتصارات رسمية تحت قيادة كولر على الصعيدين المحلى والأفريقى.