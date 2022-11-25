شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر الليلة للإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه الفريق الكروى الأول للزمالك إلى الإسكندرية ظهر اليوم الجمعة للإنتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي غدا السبت في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني للفريق خوض المران الختامي بالإسكندرية مساء اليوم الجمعة والسفر قبل المباراة بيوم لإراحة اللاعبين قبل هذه المباراة الحاسمة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر .

من ناحية أخرى، حدد الجهاز الفني للزمالك، برنامج تأهيل خاص للبنيني سامسون اكينولا مهاجم الفريق، من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، بعدما تغيب اللاعب عن فترة الإعداد الماضية.

ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامج تأهيلي لسامسون يتبعه في الأيام المقبلة لتجهيزه فنيا وبدنيا، لاسيما وانه كان بعيد عن حسابات مواجهة المصري البورسعيدي السبت وهناك اقتراح بالدفع باللاعب حال جاهزيته.

وكان سامسون عاد إلي القاهرة في الساعات مساء الثلاثاء، بعدما انهي الأزمة المتعلقة بجواز سفره والتي منعته من العودة الي القاهرة في الموعد المحدد، بعدما حصل علي راحة سلبية مع الفريق.