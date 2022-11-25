شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..مواجهات قوية فى سادس جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة ، مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2022/2023 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الزهور مع 6 أكتوبر و وادى دجلة مع الأهلى و أصحاب الجياد مع الاتحاد السكندرى و الزمالك مع هليوبوليس و سبورتنج مع الجزيرة و دلفى مع الطيران و الصيد مع سموحة و المعادى مع الشمس .

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر مبلغ 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة، السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.