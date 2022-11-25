شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستغل توقف الدوري في تحفيظ لاعبي الأهلي أفكار خططية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فترة توقف مسابقة الدوري منذ بداية نوفمبر الجاري، من أجل تحفيظ لاعبيه بعض الأفكار الخططية الجديدة والجمل الفنية التي ينوي تطبيقها مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، حيث رأى المدير الفني أن فترة التوقف الحالية هي الفرصة المواتية لتوصيل أفكاره التي لم يتمكن من توصيلها للاعبين خلال فترة مباريات الدوري وكذلك معالجة الأخطاء التي وقعت من لاعبيه في المباريات الماضية.

وسجل كولر بعض الملاحظات على أداء لاعبي الأهلي قبل فترة التوقف أبرزها إهدار الفرص السهلة أمام المرمى وغياب التركيز عن بعض اللاعبين وتأثرهم بالضغوط المحيطة بهم ، بخلاف عدم قدرتهم على الاستمرار بنفس الأداء الفني على مدار 90 دقيقة إضافة إلى فقدان الكرة وهو ما عكف كولر على تصحيحه مع لاعبيه خلال فترة التوقف الحالية.

كما حرص كولر على معالجة كل لاعب على عدة من أجل تدريب لاعبيه على بعض المهارات الجديدة مثل التصويب على المرمى واللعب من لمسة واحدة ونقل الكرة السريع وطالبهم بضرورة التحرك بدون كرة وعدم الاستسلام للرقابة من أجل خلق خلخلة في دفاع المنافس وتحقيق مبتغاهم في كل مباراة يخوضونها.