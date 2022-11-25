البرازيل تحطم الحصون الصربية وتكتفي بثنائية في مونديال 2022 (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق المنتخب البرازيلي فوزاً مستحقاً على حساب نظيره صربيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب "استاد 974"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

وسجل هدفي المباراة المهاجم ريتشارليسون في الدقيقتين 62، من متابعة لكرة داخل المنطقة، و72 من ضربة خلفية مقصية.

وسيطر المنتخب البرازيلي على مجريات اللقاء، وسط تراجع صربيا للدفاع، وأهدر لاعبو السامبا أكثر من فرصة محققة، فيما تصدى القائم لتسديدتين.

وشهدت المباراة إصابة النجم البرازيلي نيمار، ليغادر اللقاء باكيا في الدقيقة 80.

وبذلك تصدر المنتخب البرازيلي المجموعة السابعة بـ3 نقاط متساويا مع سويسرا، فيما يتذيل الترتيب الكاميرون وصربيا بدون نقاط.