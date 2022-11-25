شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعود للتدريبات الجماعية اليوم استعدادا لمباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى بقيادة أحمد كشري إلى التدريبات الجماعية اليوم الجمعة بعد الراحة التي حصلوا عليها، وذلك استعداداً لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها 30 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويركز أحمد كشرى، المدير الفنى لفريق إنبى، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق البترولى خلال أول 4 جولات من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وطالبهم بتصحيح المسار أمام البنك الأهلى في الأسبوع الخامس، خاصة أن الإدارة تضع آمالها عليهم بتحقيق مركز جيد في جدول الترتيب هذا الموسم.

كما يجهز أحمد كشرى اللاعبين المصابين خلال الفترة الحالية من أجل الاعتماد عليهم، خصوصاً أن الفريق البترولى بدأ الموسم بمجموعة من اللاعبين غير الجاهزين مثل عماد ميهوب وأحمد أمين أوفا وكريم الطيب وإبراهيم جلال.

وحرص كشرى على متابعة حالة اللاعبين المصابين مع الجهاز الطبى للاطمئنان على آخر تطورات حالتهم ومدى إمكانية عودتهم قبل أول مباراة بعد نهاية التوقف الدولى المقرر لها 30 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة.