شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب أمين: شخصية الأهلي وراء الفوز بدورى مرتبط السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي، عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب دوري مرتبط السلة على حساب فريق الاتحاد، بعد الفوز عليه مساء اليوم الخميس بنتيجة 64-59، مؤكدًا أن لاعبى الأهلي يستحقون هذا التتويج بعدما قدموا أداءً مميزًا.

وأشار أمين، فى تصريحات له، إلى أن لاعبي الأهلي كان لديهم إصرار كبير للغاية على تحقيق لقب دوري المرتبط، وإضافة البطولة إلى سجل بطولات سلة الأهلي، وأن شخصية الفريق كانت حاضرة وأحد أهم أسباب الفوز باللقب.

وأكد أن فريق الشباب ساهم بشكل كبير في التتويج بدوري المرتبط، بعدما نجح في تحقيق الفوز على الاتحاد خلال مباراتي الذهاب والإياب بنتيجتي 81-65 و70-62، مشيرًا إلى أنهم يشكلون نواة المستقبل للفريق الأول.

واختتم أمين حديثه مؤكدًا أن بطولة دوري المرتبط ستكون بداية لتحقيق المزيد من البطولات هذا الموسم، الذي يسعى لاعبو الفريق بقوة أن يتوجوا خلاله بجميع الألقاب لإسعاد جماهير الأهلي.

ونجح فريق رجال سلة الأهلي في التتويج باللقب بعد الفوز على الاتحاد في لقاء الإياب بنتيجة 64-59، بعد أن كان قد خسر لقاء الذهاب بنتيجة 76-88، بينما حقق فريق مرتبط 16 سنة بالأهلي الفوز على الاتحاد ذهابًا بنتيجة 81-65 وإيابًا بنتيجة 70-62.‏