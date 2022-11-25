شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يفاضل بين 3 صالات لاستضافة المرحلة النهائية من تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، بين 3 صالات لاستضافة منافسات المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى تقام فبراير المقبل.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة إقامة المرحلة النهائية من التصفيات بمصر، بعد أن تقدم الأخير بطلب لاستضافتها خلال أغسطس الماضى.

والصالات التى يتم المفاضلة بينها هى كل من برج العرب بالإسكندرية وحسم مصطفى بأكتوبر، بالإضافة إلى استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يتم الاستقرار على الصالة المستضيفة للمنافسات وفقا لما سيعلن عنه الاتحاد الدولى بالعدد المسموح حضوره فى البطولة.