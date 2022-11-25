شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يستقر على مشاركة أمير مدحت فى تشكيل البنك الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على مشاركة أمير مدحت مدافع الفريق بالتشكيل الأساسى أمام بيراميدز، في المباراة التي تجمعهما يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات بطولة كأس مصر.

ويسعى خالد جلال لإجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسى للفريق عقب التراجع في نتائج الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره بيراميدز ضمن مباريات دور الـ8 من عمر بطولة كأس مصر موسم 2021 / 2022 يوم الاحد القادم على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة الخامسة مساء.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة إقامة جميع مباريات كأس مصر والتي تستأنف يومي السبت والأحد 26 و27 نوفمبر الجاري بمباريات دور الثمانية، بتقنية حكم الفيديو VAR وبدون حضور جماهيرى.