مونديال قطر 2022 .. - ريتشارليسون يقود البرازيل للفوز على صربيا بثنائية نظيفة



استهلت البرازيل مشاركتها في بطولة كأس العالم "قطر 2022" بفوز مقنع على نظيرتها صربيا بهدفين نظيفين، الخميس، في استاد "لوسيل"، ضمن منافسات المجموعة السابعة.



بدأ المنتخب البرازيلي المباراة مهاجما وحاول اختراق دفاع صربيا معتمدا على سرعة فينيسيوس جونيور ورافينيا، إلى جانب تحركات نيمار المزعجة في العمق.



بالمقابل توقع منتخب صربيا البداية البرازيلية وأخذ وضعية الدفاع التي أجبرت "السيليساو" على التوجه إلى الحلول الفردية والتسديد من بعيد، دون تشكيل الخطورة اللازمة لهز شباك العملاق سيرجي ميلينكوفيتش.



بعد شوط أول سلبي النتيجة، زاد المنتخب البرازيلي من نسقه الهجومي وأهدر رافينيا فرصة كبيرة للتهديف في أول دقائق الشوط الثاني، ثم جرب ألكس ساندرو حظه بتسديدة من بعيد ردها القائم الأيسر للمرمى الصربي عند الدقيقة 59.



الضغط البرازيلي المتواصل انفجر هدفا أول عند الدقيقة 62 جاء إثر كرة سددها فينيسوس قبل أن يتصدى لها ميلينكوفيتش وترتد إلى ريتشارليسون الذي لم يتردد في إيداعها الشباك بسهولة.



الهدف البرازيلي أخرج الصرب من مناطقهم الدفاعية سعيا للتعديل، غير أن ريتشارليسون ظهر مجددا وسجل هدفا غاية في الروعة بعدما استقبل كرة من فينيسيوس هيأها لنفسه ببراعة ثم استدار حول نفسه وسدد مقصية سكنت المرمى في الدقيقة 73.



وفي وقت كان من المنتظر أن تبحث صربيا عن طريق للعودة، تابع "السيليساو" أفضليته وكاد أن يُعزز تقدمه في أكثر من مناسبة، لكن الحظ وقلة الخبرة الدولية لبعض العناصر أبقت النتيجة على حالها حتى النهاية.



بهذا تصدرت البرازيل ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على سويسرا التي تغلبت على الكاميرون بهدفٍ دون مقابل.​​​​​​​



(الاناضول)