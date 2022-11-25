الامارات | صور من المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطفت جماهير الكاميرون وسويسرا وأوروغواي وكوريا الجنوبية، أمس، الأضواء على المدرجات في مونديال قطر، منهم من مارس طقوسه الخاصة في التشجيع، وآخرون رفعوا مجسماً لكأس العالم مثل جماهير أوروغواي، فيما ارتسمت الابتسامات العريضة على وجوه الكوريين، وفي المقابل ارتدى السويسريون الأزياء العربية والغترة والعقال للفت الأنظار.

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