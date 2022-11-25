الامارات | لاعبو إيران تحت مجهر ويلز اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار مجدداً إلى المنتخب الإيراني في مواجهته مع منتخب ويلز بقيادة النجم غاريث بايل، وذلك في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية. وتم تسليط الأضواء على لاعبي إيران في لقاء إنجلترا، وقبل صافرة البداية، حين امتنع لاعبو إيران عن أداء النشيد الوطني خلال عزفه، تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها بلادهم.

وتلقّى المنتخب الإيراني ضربة قوية بخروج حارسه علي رضا بيرانوند مصاباً مع شكوك بارتجاج في الدماغ بعد اصطدامه بزميله مجيد حسيني، ما سيبعده عن مواجهة ويلز. ويبقى الثقل الأكبر بسبب الهزيمة الموجعة والتاريخية التي تعرّض لها الإيرانيون بـ2-6 من إنجلترا. ومن شأن الخسارة اليوم أن تعلن نهاية رحلة المنتخب الإيراني رسمياً في مونديال قطر، بينما يراهن ويلز ونجمه بايل على تحقيق الفوز للحفاظ على فرصة حسم إحدى بطاقتي الدور الثاني.

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.