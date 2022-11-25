الامارات | «منصة عجمان» تفتح أبوابها لمتابعة المونديال مجاناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالدخول المجاني إلى «منصة عجمان للمشجعين» في مركز الإمارات للضيافة، والتي يتم من خلالها نقل مباريات وفعاليات مونديال كأس العالم 2022 المقام حالياً في قطر.

وقال بيان صادر عن دائرة التنمية السياحية في عجمان: «إن الدخول المجاني لمباريات كأس العالم، سيشمل كل مراحل دور المجموعات الذي ينتهي في الثاني من ديسمبر المقبل، وذلك لتمكين جمهور كرة القدم من متابعة كل المباريات في أجواء احتفالية وعائلية ممتعة».

وأضاف البيان: «تأتي هذه الخطوة تأكيداً على دعم الشيخ عبدالعزيز النعيمي لهذا الحدث الرياضي المهم الذي طال انتظاره، وتشجيعاً منه للهواة ومحبي الكرة المستديرة على مشاهدة هذا الحدث العالمي والاستمتاع بالأجواء المفعمة بالحماس إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية والألعاب الخارجية، ومجموعة من المطاعم المتنوعة التي ستقدم أشهى المأكولات لمرتادي المنصة».

وقال الشيخ عبدالعزيز النعيمي إن مونديال كأس العالم 2022 هو حدث دولي مذهل وأكبر الفعاليات الرياضية في العالم، ومن هنا أطلقت إمارة عجمان «منصة عجمان للمشجعين» لتقديم تجربة غير مسبوقة للزوار ومحبي كرة القدم ومنحهم فرصة للتواصل وبناء علاقات اجتماعية من خلال تخصيص أماكن مناسبة لحضور المباريات.

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