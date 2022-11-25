الامارات | النصر والجزيرة والوصل عينها على حسم التأهل في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخوض أندية النصر والجزيرة والوصل مواجهات متباينة القوة اليوم، في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، عطفاً على النتائج التي حققتها في الذهاب منتصف أكتوبر الماضي. وتأمل الأندية الثلاثة تفادي أي مفاجآت من أجل التأهل إلى دور الثمانية للالتحاق بالعين وشباب الأهلي، اللذين تأهلا مباشرة إلى ربع النهائي، بصفتهما البطل ووصيف النسخة الماضية.

وفي المواجهة الأولى، يحل النصر ضيفاً ثقيلاً على البطائح الساعة 4:45 عصراً على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، وكان «العميد» فاز في الذهاب بهدفين نظيفين، لكنه يدرك أن ذلك الانتصار لن يكون كافياً، خصوصاً في ظل رغبة أصحاب الأرض في تحقيق الحصول على بطاقة التأهل، بعد أن استعاد الفريق توازنه في مسابقة الدوري.

وفي المواجهة الثانية، يستقبل الجزيرة دبا الساعة 4:45 عصراً على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في لقاء يخشى فيه أصحاب الأرض من المفاجآت، إذ إن الفريق حقق فوزاً غير مطمئن في الذهاب بهدف دون مقابل، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات.

من جانبهم، يدرك الضيوف أن التأهل سيكون بمثابة فرصة لتصحيح المسار، عطفاً على النتائج السلبية التي ظل يحققها الفريق، ويتذيل بموجبها ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بنقطة واحدة، لكن الفريق سيكون مطالباً في الوقت نفسه بالحذر من هجوم أصحاب الأرض المدجج بالنجوم. وفي مباراة السهرة الساعة 7:30 على استاد زعبيل في دبي، يسعى الوصل لتأكيد أفضليته على خورفكان الذي انتصر عليه في ملعبه ذهاباً 3-2، لكن مع ذلك فإن الفوز ليس مريحاً، ما يجعل المواجهة مشوقة للمتابعين، خصوصاً أن شباك الفريقين اهتزت في اللقاء الأول خمس مرات.

وتستكمل مباريات الدور الأول مساء الغد بلقاء كلباء والوحدة، والظفرة وعجمان، والشارقة وبني ياس.

مباريات اليوم

- 16:45: البطائح - النصر (النصر فاز ذهاباً 2-صفر).

- 16:45: الجزيرة - دبا (الجزيرة فاز ذهاباً 1/صفر).

- 19:30: الوصل - خورفكان (الوصل فاز ذهاباً 3-2).