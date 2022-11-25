تمتد للقاهرة.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار المتوقع سقوطها الجمعة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الجمعة، 25 نوفمبر، يشهد انخفاضا فى الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، في بيان، أن الجمعة يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الجمعة سيشهد اضطرابا بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 أمتار .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الجمعة:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.