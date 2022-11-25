أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 / 11 / 2022

جلسة خاصة بالأهلي لحسم مشاركة محمد عبد المنعم بـ"القناع"

عقد الجهاز الفني للأهلي جلسة مع نظيره الطبي من أجل تقييم حالة محمد عبد المنعم مدافع الفريق وحسم مسألة مشاركته في مباراة المقاولون العرب الأحد المقبل في كأس مصر ، ويترقب الحهاز الطبي ونظيره الفني تحّسن حالة مدافع الفريق، خلال التدريبات المقبلة وقدرته على خوض التدريبات والمباريات مُرتدياً "واقي الوجه" دون آلام حتى يتم الإستعانة به في مباراة المقاولون العرب التى ستقام في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر .