- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 24 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 / 11 / 2022، فى مقدمتها الونش ينفذ برنامجا تأهيليا مكثفا للعودة سريعا للملاعب.
الونش ينفذ برنامجا تأهيليا مكثفا للعودة سريعا للملاعب
ينفذ محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك، برنامج تأهيل مكثف من الإصابة بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في وتر العضلة الخلفية التي أبعدته عن الزمالك في المباريات الماضية، من أجل العودة سريعاً للملاعب .
الأهلى يتوج بدورى مرتبط السلة بالفوز على الاتحاد السكندري
توج فريق كرة السلة بالنادي الاهلى ببطولة دورى مرتبط السلة بنتيجة 64/59 على حساب الاتحاد السكندرى فى المباراة النهائية.
الأهلى والزمالك والبنك بالزى الأساسى فى مباريات دور الـ8 بكأس مصر
أخطر اتحاد الكرة الأندية بشروط مباريات دور الـ8 المؤجلة بكأس مصر، وسترتدى أندية الأهلى والزمالك والبنك الأهلى الزى الأساسى أمام المقاولون والمصرى وبيراميدز باعتبارهم أصحاب الأرض فى هذه المباريات.
اتحاد الكرة يستقر على تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب 2005 يناير المقبل
استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب مصر مواليد 2005 فى شهر يناير المقبل، استعدادا للارتباطات التى تنتظر هذا المنتخب فى المرحلة المقبلة.
تقرير طبى نمساوى يُطمأن الأهلي على "ركبة" أيمن أشرف ويرفض الجراحة
تلقى الجهاز الفني للأهلي تطمينات من الخبير النمساوي الذي أشرف على فحوصات خضع لها أيمن أشرف مدافع الفريق مؤخراً لمعرفة سبب الآلام التى شعر بها اللاعب خلال الفترة الماضية في الركبة .
الزمالك يجهز برنامج تأهيل خاصا لسامسون أكينولا بعد تغيبه عن فترة الإعداد المصغرة
حدد الجهاز الفني للزمالك، برنامج تأهيل خاص للبنيني سامسون اكينولا مهاجم الفريق، من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، بعدما تغيب اللاعب عن فترة الإعداد الماضية.
جلسة خاصة بالأهلي لحسم مشاركة محمد عبد المنعم بـ"القناع"
عقد الجهاز الفني للأهلي جلسة مع نظيره الطبي من أجل تقييم حالة محمد عبد المنعم مدافع الفريق وحسم مسألة مشاركته في مباراة المقاولون العرب الأحد المقبل في كأس مصر ، ويترقب الحهاز الطبي ونظيره الفني تحّسن حالة مدافع الفريق، خلال التدريبات المقبلة وقدرته على خوض التدريبات والمباريات مُرتدياً "واقي الوجه" دون آلام حتى يتم الإستعانة به في مباراة المقاولون العرب التى ستقام في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر.