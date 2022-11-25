شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات متواصلة فى الأهلي لحسم هذه الملفات قبل ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة عدة جلسات مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر من أجل مناقشة أكثر من ملف مهم، يأتى فى مقدمتها عروض الشتاء لأكثر من لاعب والصفقات المتوقع إبرامها في ميركاتو يناير وغيرها من الأمور الكروية الخاصة بفريق الكرة.

على صعيد متصل، أوصت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي ببقاء بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الموسم الجاري بشكل مُنتظم، ورغم أن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر أبدى ترحيبه برحيل بعض اللاعبين لعدم حاجة الفريق لجهودهم، وفى مقدمتهم محمد محمود وزياد طارق وشادي رضوان، إلا أن اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وحسام غالي ترى أنه من الأفضل بقاء بعض المواهب الشابة فى الفريق تمهيداً لمنحها فرصة الفترة المقبلة.

وتؤكد اللجنة أن الثنائي زياد طارق وشادي رضوان من المواهب الجيدة في الأهلي بل إنها من أبرز العناصر الشابة فى الدوري المصري، لذا من الأفضل الإبقاء عليها لنهاية الموسم الجاري على أقل تقدير، كما أوصت اللجنة ببقاء حسام حسن مهاجم الفريق رغم عدم مشاركته بشكل مُنتظم مع الفريق خلال الموسم الجاري.

فيما رحّبت اللجنة برحيل محمد محمود لأي ناد فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال يناير المقبل، إذا كانت هذه رؤية الجهاز الفني للفريق، ومن المقرر أن يناقش مسئولو الأهلي ولجنة التخيط للكرة مع كولر بشأن هذه الأمور خلال الفترة المقبلة واتخاذ القرار الأنسب لجميع الأطراف.