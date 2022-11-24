شكرا لقرائتكم خبر العنابي يتطلع لتصحيح المسار أمام عنفوان السنغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن استاد الثمامة مباراة المنتخب القطري أمام نظيره السنغالي اليوم الجمعة، بينما يلتقي المنتخب الإكوادوري نظيره الهولندي في استاد خليفة الدولي.

واعترف المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم الإسباني فيليكس سانشيز بأن فريقه لم يقدم ما كان يتمناه خلال المباراة أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 المقامة في قطر، لكنه عمل على تحليل الأخطاء لتصحيح المسار وتقديم الأفضل أمام السنغال.

وكان المنتخب القطري صاحب الضيافة قد خسر أمام نظيره الإكوادوري صفر / 2 الأحد الماضي في المباراة الافتتاحية لمونديال قطر 2022 على ملعب استاد البيت، ضمن المجموعة الأولى التي شهدت في اليوم التالي خسارة المنتخب السنغالي أمام نظيره الهولندي بالنتيجة ذاتها على ملعب استاد الثمامة.

نصحح المسار

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للحديث عن مباراة «بالتأكيد لم نقدم ما كنا نتمناه في المباراة الماضية، عندما تكون البداية غير موفقة يكون من الصعب العودة خلال المباراة».

وأضاف «لكن بعد المباراة، علينا أن نحاول تحليل الأخطاء أيا كانت، وبعدها نستعد ونتحضر للخصم التالي كي نصحح المسار، وهذا ما فعلناه، ونستغل الفترة ما بين المباريات للتعديل على طريقة لعبنا، هذه هي الآلية التي نتبعها».

وعن رأيه في مستوى المنتخب السنغالي، قال سانشيز «من وجهة نظري لعبت السنغال مباراة ممتازة ضد منتخب كبير للغاية، كانت لديهم فكرة واضحة وكانوا يسعون لتحقيق نتيجة، ويسعون للانتصار حتى نهاية المباراة، لكنها كانت مباراة مفتوحة وكانت الحظوظ متساوية بين طرفيها».

وتابع «بالنسبة لمباراة الغد، نتمنى أن يتبع منتخبنا نفس النهج، يحاول تحقيق الفوز من الدقائق الأولى وحتى نهاية المباراة».

لا تغييرات جذرية

قال المدير الفني للمنتخب السنغالي أليو سيسيه، «إن فريقه يستعد بأفضل شكل ممكن للمباراة المرتقبة أمام نظيره القطري»، مؤكدا أنه لن يجري تغييرات جذرية على تشكيلة الفريق.

وكان المنتخب السنغالي قد خسر مباراته الأولى في البطولة أمام نظيره الهولندي صفر / 2 يوم الاثنين الماضي.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي، الذي عقد للحديث عن المباراة أمام (العنابي) القطري «نحن مستعدون تماما وما زلنا في طور التحضير، كنا ندرك أهمية الحصول على راحة بعد المباراة السابقة أمام هولندا، فقد كانت مباراة قوية وسريعة الإيقاع، لكن الأمور تسير جيدا بشكل عام».

وعن فرص المنتخب السنغالي في مواجهة نظيره القطري الذي يلعب على أرضه ووسط جماهيره، قال سيسيه «رغم الخسارة، تعلمنا الكثير من الدروس إثر الخسارة أمام هولندا، لقد واجهنا فريقا قويا يحتل المركز الثامن في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات، وحاولنا تقديم مباراة جيدة ونحن راضون عن أداء لاعبينا ومستعدون للمباراة».

أبرز ما ذكره مدرب المنتخب القطري:

