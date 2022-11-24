109 % ارتفاع عدد مشاهدي المباراة الافتتاحية في الإكوادور

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وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان أمس أن نحو ثلاثة ملايين و300 آلف مشاهد في الإكوادور تابعوا المباراة الافتتاحية للمونديال أمام قطر الأحد الماضي.ويشكل هذا زيادة بنسبة 109% في أعداد المشاهدين للمباراة الافتتاحية في الإكوادور مقارنة بنسب المشاهدة في النسختين السابقتين من كأس العالم، علما بأن الإكوادور لم تشارك في مونديال روسيا.
وفي البرازيل فإن 50% من المشاهدين لشاشة التلفاز خلال وقت المباراة، كانوا يتابعون محطة «جلوبو» لمشاهدة المباراة.
وأوضح بيان الفيفا «متوسط عدد المشاهدين بلغ 24 مليون و360 آلف بزيادة 6% عن المتابعين للمباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018، بين روسيا والسعودية، والتي تابعها نحو 22 مليون و860 آلف مشاهد».
وبحسب بيان الفيفا حدثت زيادة في أعداد المتابعين للمباراة الافتتاحية لمونديال قطر عبر شاشة التلفاز في الدول الأوروبية، ومن بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، مقارنة بأعداد المتابعين للمباراة الافتتاحية في مونديال روسيا.
وفي ألمانيا شهدت المباراة الافتتاحية تراجعا في أعداد المشاهدين نظرا لاتجاه أعداد كبيرة من المشجعين لمقاطعة البطولة بسبب أوضاع حقوق الإنسان في الدولة المضيفة.
وتابع ستة ملايين و200 آلف مشجع المباراة في ألمانيا مقارنة بعشرة ملايين و100 آلف مشاهد للمباراة الافتتاحية في مونديال روسيا.
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