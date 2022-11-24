شكرا لقرائتكم خبر سويسرا تستهل مشوارها بهزيمة الكاميرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح منتخب سويسرا مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بفوز ثمين 1 / صفر على منتخب الكاميرون، أمس، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة السابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة.

جاءت المبادرة الهجومية من جانب المنتخب السويسري، الذي استحوذ على الكرة ولكن دون خطورة على المرمى الكاميروني.

وعلى عكس سير اللعب، سنحت أول فرصة حقيقية في اللقاء لمصلحة منتخب الكاميرون، في الدقيقة العاشرة، حينما تلقى برايان مبومو تمريرة أمامية لينطلق بالكرة حتى وصل إلى منطقة الجزاء، قبل أن يسدد بقوة، لكن يان سومير، حارس مرمى سويسرا، تصدى للكرة بصعوبة. وهدد المنتخب الكاميروني المرمى السويسري من جديد في الدقيقة 34، حيث أرسل فاي تمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيمن إلى إيكامبي، لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب، مبعدا الكرة لركنية لم تسفر عن شيء. في المقابل، سدد نيكو إلفيدي، لاعب المنتخب السويسري ضربة رأس في الدقيقة 39 من متابعة لركنية من الناحية اليسرى، لكنه وضع الكرة بعيدة عن القائم الأيسر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

جاءت بداية الشوط الثاني صادمة للمنتخب الكاميروني، بعدما افتتح منتخب سويسرا التسجيل في الدقيقة 48 عن طريق بريل إيمبولو. ومن هجمة منظمة شهدت سلسلة من التمريرات، أرسل شيردان شاكيري كرة عرضية زاحفة من الجهة اليمنى، ليسدد إيمبولو، الخالي من الرقابة، من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، سكنت شباك أندريه أونانا، حارس مرمى منتخب الكاميرون، ويرفض اللاعب السويسري الاحتفال بتسجيله الهدف في مرمى منتخب البلد الذي ولد فيه. حاول منتخب الكاميرون إدراك التعادل سريعا، وقاد تشوبو موتينج هجمة عنترية لمنتخب (الأسود غير المروضة) في الدقيقة 57، حيث انطلق بالكرة من الناحية اليمنى، حتى وصل لمنطقة الجزاء، قبل أن يسدد وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، لكن سومير أبعد الكرة لركنية لم تستغل.

هدأ إيقاع المباراة بشكل مفاجئ خلال الدقائق التالية، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة على المرميين، قبل أن يطالب لاعبو سويسرا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 82، بعد لمس الكرة يد أحد لاعبي الكاميرون داخل المنطقة، لكن الحكم أشار لاستمرار اللعب. حاول منتخب الكاميرون خطف هدف التعادل خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن دون جدوى ويطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية، معلنا فوز سويسرا 1 / صفر على الكاميرون.