شكرا لقرائتكم خبر إنجلترا تستعيد كين قبل مواجهة المنتخب الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت أن هاري كين، قائد الفريق، سيعود للتدريبات قبل مواجهة المنتخب الأمريكي في كأس العالم بعدما جاءت نتائج الأشعة التي خضع لها اللاعب على كاحله جيدة.

وتعرض كين لكدمة في الكاحل الأيمن إثر عرقلة من مرتضى بورعليجنجي في المباراة التي فاز بها المنتخب الإنجليزي 6 / 2 على المنتخب الإيراني الاثنين الماضي- وهي أكبر نتيجة يفوز بها المنتخب الإنجليزي في بطولة كبرى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مهاجم توتنهام، الذي عانى كثيرا من مشاكل في الكاحل، لعب لمدة 25 دقيقة بعدها، ولكنه خرج عقب نهاية المباراة وهو يعرج وخضع لفحص احترازي.

وأكد ساوثجيت أن قائد المنتخب سيتدرب مع الفريق قبل مواجهة المنتخب الأمريكي اليوم الجمعة.

وقال ساوثجيت على «أي.تي.في» «إنه بصحة جيدة، لقد تدرب بشكل فردي أكثر قليلا الأربعاء، ولكنه سيعود للتدريبات الجماعية، وهو جاهز للمباراة».

وأضاف « لقد فحصناه، للتأكد من سلامته. أعتقد في بعض الأحيان عندما تتعامل مع الأشياء من المهم أن تعرف تحديدا ماذا يتواجد وأن كل شيء بخير».

وأردف «الإصابة ليست في الكاحل بشكل كبير. الأكثر في القدم. كان تدخلا عنيفا ولكن لحسن الحظ أنه كان تدخلا أفلتنا منه بشكل معقول».