منتخب أوروجواي يتعادل مع كوريا الجنوبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهل منتخب أوروجواي مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة القدم بتعادل سلبي مع منتخب كوريا الجنوبية، أمس، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

وفشل المنتخبان في استغلال كل الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة. ويلتقي منتخب أوروجواي مع نظيره البرتغالي الاثنين المقبل في الجولة الثانية، فيما يلعب منتخب كوريا الجنوبية مع منتخب غانا في اليوم ذاته.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وسرعان ما فرض المنتخب الكوري الجنوبي سيطرته على مجريات اللقاء، وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات منتخب أوروجواي، الذي اعتمد على تضييق المساحات، وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ورغم وجود محاولات هجومية من الفريقين، إلا أنها لم تشكل خطورة حقيقية على المرميين طوال شوطي المباراة.