دي بروين يسخر من فوزه بجائزة أفضل لاعب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سخر صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين من حصوله على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده الافتتاحية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وافتتح منتخب بلجيكا مبارياته في مونديال قطر، بالفوز 1 / صفر على منتخب كندا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات لكأس العالم.

وأبدى دي بروين دهشته من حصوله على جائزة أفضل لاعب، لاسيما وأنه لم يظهر بمستواه المعتاد في المباراة.

وتحدث دي بروين ساخرا في مؤتمر صحفي بعد اللقاء «لا أعتقد أنني لعبت مباراة رائعة، ولا أعرف لماذا حصلت على الجائزة - ربما بسبب اسمي».