شكرا لقرائتكم خبر ضربة مزدوجة لأسود الأطلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان منتخب «أسود الأطلس» اقتنص نقطة ثمينة بتعادله بدون أهداف مع المنتخب الكرواتي.وخلفت المباراة أمام الكروات أضرارا بدنية كبيرة لنجوم منتخب المغرب، بعد تعرض مزراوي لإصابة على مستوى الورك ولم يكمل اللقاء، واستبدل في الدقيقة الـ60.
وخضع، مزراوي، أمس، لفحص بالأشعة لتحديد طبيعة إصابته. أما الإصابة الثانية، فقد اشتكى منها الظهير الأيمن، أشرف حكيمي.
ووفقا لموقع «كيفاش» المغربي، فإن الطاقم التقني للمنتخب المغربي سيخضع حكيمي أيضا لفحص، للتأكد من مدى خطورة هذه الإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضربة مزدوجة لأسود الأطلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.