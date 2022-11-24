ضربة مزدوجة لأسود الأطلس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسود حالة من الترقب وسط الجماهير المغربية، في انتظار نتيجة الفحص الذي سيخضع له الثنائي نصير مزراوي، وأشرف حكيمي، لكشف مدى خطورة إصابتهما.

وكان منتخب «أسود الأطلس» اقتنص نقطة ثمينة بتعادله بدون أهداف مع المنتخب الكرواتي.

وخلفت المباراة أمام الكروات أضرارا بدنية كبيرة لنجوم منتخب المغرب، بعد تعرض مزراوي لإصابة على مستوى الورك ولم يكمل اللقاء، واستبدل في الدقيقة الـ60.

وخضع، مزراوي، أمس، لفحص بالأشعة لتحديد طبيعة إصابته. أما الإصابة الثانية، فقد اشتكى منها الظهير الأيمن، أشرف حكيمي.

ووفقا لموقع «كيفاش» المغربي، فإن الطاقم التقني للمنتخب المغربي سيخضع حكيمي أيضا لفحص، للتأكد من مدى خطورة هذه الإصابة.