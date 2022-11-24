محققا رقما قياسيا في المونديال.. رونالدو يقود البرتغال للفوز على غانا العنيدة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق المنتخب البرتغالي فوزا صعبا على نظيره الغاني، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022.

وسجل رونالدو الهدف الأول للبرتغال، من ركلة جزاء في الدقيقة 65، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في خمس نسخ مختلفة بالمونديال.

وفي الدقيقة 73، نجحت غانا في تسجيل الهدف الأول عن طريق أندريه أيو.

لكن البرتغاليين لم يتأخروا في الرد، وفي الدقيقة 79 أرسل برونو فيرنانديز تمريرة رائعة وصلت لجواو فيليكس داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وسدد الأخير الكرة لتمر بجوار الحارس لداخل الشباك.

بعدها بدقيقتين فقط، ومن هجمة مرتدة سريعة لمنتخب البرتغال وصلت الكرة لبرونو فيرنانديز الذي مررها لرافائيل لياو داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وسدد الأخير الكرة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

وقبل خمس دقائق من النهاية سجل بوكاري الهدف الثاني لغانا واحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو.

وبذلك تصدر المنتخب البرتغالي، المجموعة الثامنة بـ3 نقاط، فيما تذيلت غانا التريب بدون نقاط، وتساوت كوريا الجنوبية مع أوروجواي في الوصافة بعد تعادلهما سلبيا في وقت سابق.