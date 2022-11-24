شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحلقة الرابعة من بطولة الجمهورية للفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الخميس الحلقة الرابعة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع ، للدرجات الأولى " أ " والأولى "ب " والثانيه والثالثة والرابعة ، والتى تستمر حتى بعد غد السبت.

يتنافس في البطوله أكثر من 200 فارس وجواد لحصد المراكز الأولى وتجميع أكبر قدر من النقاط خلال كل حلقة للمنافس على المراكز الأولى في سباق الفوز باللقب والانضمام للمنتخبات المختلفة.

ويحرص مجلس إدارة اتحاد الفروسية على متابعة جميع حلقات البطولة لتقيم الأداء وابداء الملاحظات الإدارية والفنية على فاعليات البطولة .