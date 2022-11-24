شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحلقة الرابعة من بطولة الجمهورية للفروسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الخميس الحلقة الرابعة من بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع ، للدرجات الأولى " أ " والأولى "ب " والثانيه والثالثة والرابعة ، والتى تستمر حتى بعد غد السبت.
يتنافس في البطوله أكثر من 200 فارس وجواد لحصد المراكز الأولى وتجميع أكبر قدر من النقاط خلال كل حلقة للمنافس على المراكز الأولى في سباق الفوز باللقب والانضمام للمنتخبات المختلفة.
ويحرص مجلس إدارة اتحاد الفروسية على متابعة جميع حلقات البطولة لتقيم الأداء وابداء الملاحظات الإدارية والفنية على فاعليات البطولة .
وكان الاتحاد المصرى للفروسية ، قد نظم دورة تنشيطية لمصممي الموانع الدوليين لجميع مستويات مصمي الموانع ، وذلك بمقر اللجنة الأوليمبية المصرية ، ويحاضر فى الدورة الخبير الأجنبي ستيفن ويرث ألماني الجنسية المعين من قِبَل الاتحاد الدولي للفروسية.
يشارك في هذه الدورة عدد 19 متدربا يمثلون سبعة دول هى قطر ، فلسطين ، اليونان ، ليبيا ، الجزائر ، المغرب بالإضافة إلى مصر.
تأتى هذه الدورة تماشياً مع سياسة الاتحاد المصري للفروسية ضمن خطة الإعداد للكوادر الفنية في جميع مجالات رياضة الفروسية (حكام – مدربين – مصممي موانع) والذي يضع الرياضة على منصة الاهتمام الدولي والمحلي.