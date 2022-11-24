شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: هدفنا "نقاط" مباراة البنك الأهلى وتراورى تعافى من إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد إسماعيل مدير الكرة بفريق إنبى إن مواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز تعد صعبة على كلا الفريقين.

وأكد مدير الكرة خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن هدف الفريق البترولى يتركز على تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط أمام البنك الأهلى لتحسين مركز إنبى في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز.

وكشف إسماعيل أن تراورى تعافى من إصابة العضلة الخلفية وشارك في التدريبات الجماعية ونفس الحال لـ كابو الذى كان يعانى من شد خفيف في العضلة الأمامية بينما أنهى أوفا برنامجه التأهيلى الذى خُصص له من بداية الموسم وبات جاهزاً لموقعة البنك الأهلى.

في سياق متصل ، يفتقد الجهاز الفني للفريق خدمات لاعبه إبراهيم جلال أمام البنك الأهلى بسبب الإصابة ، وأثبتت الأشعة التى أجراها إبراهيم جلال إصابته بمزق فى العضلة الخلفية، وحدد الجهاز الطبى للفريق البترولى مدة غياب اللاعب بأنها لن تقل عن شهر حتى يكون جاهزاً لخوض التدريبات الجماعية، وبالتالي لن يكون قادرا على اللحاق بمباراة البنك الأهلى.

ويجهز أحمد كشرى، اللاعبين المصابين خلال الفترة الحالية من أجل الاعتماد عليهم خصوصاً أن الفريق البترولى بدأ الموسم بمجموعة من اللاعبين غير الجاهزين مثل عماد ميهوب وأحمد أمين أوفا وكريم الطيب وإبراهيم جلال.

وحرص كشرى على متابعة حالة اللاعبين المصابين مع الجهاز الطبى للاطمئنان على آخر تطورات حالتهم ومدى إمكانية عودتهم قبل أول مباراة بعد نهاية التوقف الدولى المقرر لها 30 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة.